反觀成天炫富的人，其實真正的有錢人都活得更低調，除了默默賺錢累積資本，更可以避免樹大招風，引來不必要的麻煩。搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、摩羯座的人最愛裝窮，即使賺了大錢，依舊會以簡單樸實的風格示人。

▍1.雙魚座

雙魚座天生思維靈活，總是能跟上時代發展，說不定早就自己開公司當老闆，是最不可能缺錢的人，但是他們最怕被別人知道他們很富有，也害怕別人上門借錢，因此在說到錢的時候，他們多半喜歡裝可憐，營造很窮的形象，但有時這樣的做法容易引起反感。

▍2.天蠍座

真正的有錢人都非常低調，而天蠍座正是典型的例子！他們從來不會在別人面前炫富，生活風格也非常簡單，如果不知道他們的身分，還會以為他們只是普通人。但私下的天蠍座其實很喜歡裝窮，他們買衣服、買車都不會追求名牌，因為害怕別人覬覦他們的財富，所以選擇當個低調的富翁。

▍3.摩羯座

摩羯座是勤奮的工作狂，就算沒有大富大貴，也一定不會過得太差，但他們卻時常裝窮，無論賺了多少錢，他們永遠不會在別人前表現出來，加上摩羯座的人本身就不喜歡炫耀，假設真的發大財，他們反而會表現得更樸素，只會對自己的朋友和親人大方。