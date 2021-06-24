為了防堵持續延燒的疫情，中央流行疫情指揮中心在昨日（23日）公布，全國疫情三級警戒延至7月12日，星座塔羅專家小孟老師在臉書粉絲團點出，生肖羊、猴、雞、馬的人在解封後財運最強，建議趁著在家閉關的大好時機訓練第二專長，也可多研究理財資訊，方能在疫情結束後發大財。

▍Top4：生肖羊

屬羊的朋友在疫情期間時來運轉，建議可以完善運用待在家的時間研究第二專長，好好學習自己過去就想研究的事物，就能在疫情之後創造人生第二春。

▍Top3：生肖猴

屬猴的朋友在疫情時間人緣不錯，建議多跟主管上司或對自己事業上有利的人士傳傳訊息套交情，說不定在疫情之後這些人都能成為貴人，替你的事業帶來幫助。

▍Top2：生肖雞

屬雞的朋友在疫情期間財運最好，建議多多接觸財經訊息或專家，深入研究海內外的理財資訊，培養出敏銳的眼光，等疫情之後就能靠著投資賺大錢。

▍Top1：生肖馬

屬馬的朋友辦事能力強，很有做生意的天分，在疫情時間可以多翻閱商業類的書籍或影片，多花時間了解未來趨勢，等疫情之後可以選擇投資相關標的物，必能為你賺進大把財富。