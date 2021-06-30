疫情封廟無法上香，雲林縣北港鎮武德宮財神廟推線上奉香服務。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

疫情嚴峻5月起宮廟紛紛封廟，信眾無法入廟上香參拜，雲林縣北港鎮武德宮財神廟針對信眾需求推出奉香服務，只要上網填寫資料，即可由廟方人員代為奉香，也可代為補財庫、供奉發財金，讓信眾在疫情期間的敬神心意不中斷。

北港武德宮配合疫情3級警戒，5月起加強防疫措施，由以往管控入廟人潮升級為封廟不開放信眾入廟，只能在廟外參拜，但部分信眾認為供奉神明的香火不能斷，因此向廟方反映希望能代為奉香，廟方因此推出線上奉香服務。

北港武德宮表示，疫情爆發後，大眾徬徨無助最需要信仰慰藉之際，宮廟卻在第1時間被勒令禁止出入，信眾不得其門而入，香火與香煙也隨之快渺無蹤跡，許多十方善信到神前恭恭敬敬上3炷香的願望也就這樣被禁絕了。

廟方說，武德宮每日都由幹部早、中、晚率留守宮眾團拜，每半小時再由1名留守人員巡拜各殿，為每殿插上3炷香。針對信眾需求，封廟期間提供奉香服務，每1份奉香，就等於信眾親自在9個殿各上3炷，與廟方一起接續武財公濟世救民的香火。

民俗專家認為，香煙是人們對無形神聖的虔心禮敬與供奉，香火更是1宮1廟主神靈力的象徵，香火鼎盛的廟宇，主神往往能藉此號令眾多兵將，觀照信眾出入平安、示警度危、聞聲救苦等各項祈請。

民俗專家指出，香煙上通天下達地，上可供諸天神佛，下能施六道眾生。佛教也有各種以焚香供養神佛與六道眾生的煙供功德，由此可見香煙的敬供，不單單是1種禮，更對無形世界有實質且重大的意義。