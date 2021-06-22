想在事業上有所突破，亦或在財運上獲取豐厚財富，除了要不斷提高自身能力之外，也少不了流年好運的加持！搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、猴、雞的人在未來10年中最受吉星眷顧，運勢將會扶搖直上，做什麼事都能事半功倍、好運自來。

▍1.生肖鼠

生肖鼠的人性格縝密，心思細膩，在未來10年中，得「天財」吉星眷顧，在工作及事業方面會取得非常大的進步，特別是人脈拓展方面，極易獲得貴人的鼎力相助，進而能從容地處理各種困難，可望實現目標，走上人生的巔峰，並且能因此獲得不菲的財富，後福無窮。

▍2.生肖猴

生肖猴的人性格樂觀，思想開放多元，在未來的10年中，他們注定能適應千變萬化的世界。屬猴的人在擺脫本命太歲之後，受「龍德」吉星加持，有望在職場上嶄露頭角，如魚得水幸運連連，不僅受到上司器重，更可以得到貴人抬愛，今後運勢一躍而起，最終事業成功、財富飆漲，過上非富即貴的生活。

▍3.生肖雞

生肖雞的人天生適應力強，在未來的10年中，他們會迎來巨大的契機。屬雞的人受到「驛馬」和「月德」2大吉星輔佐，適合四方求財，到異地工作能大放異彩飛黃騰達，今後在職場上容易遇見福星貴人，一生注定財豐利達，富貴滿門。