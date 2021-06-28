在下游醫療手套需求帶動下，加上東南亞市場訂單「價漲量增」，醫療級NBR丁腈乳膠佔營業比重67.4％的南帝（2108）28日指出，今年5月稅後淨利8.66億元，年增346.5％，是同期新高，單月EPS1.74元。
南帝首季財報，稅後淨利26.83億元，改寫單季新高，年增6.43倍，每股稅後盈餘5.45元。4月營收再創單月新高，達26.29億 元，年增1.77倍。
市場指出，歐美疫情受控後，下游客戶開始縮短醫療級手套庫存量，加上同業有新產能開出，南帝下半年獲利可能受干擾。
不過，整體來看，法人認為，南帝因上半年營運績效成長度高，獲利有顯著成長，預期全年獲利仍可創歷史新高。
由於醫療級手套主要市場歐美地區，在疫情受控後，經銷商開始縮短醫療級手套庫存量，從半年降至2至3個月，市場預期，從今年下半年起，醫療用手套的需求將會開始回落。
除此之外，先前因全球市場對醫療級手套需求爆增，報價上漲，國際大廠如LG與中國甬興合資的LG甬興，以及韓國業者，下半年都將開出醫療級乳膠新產能，到時，醫療級NBR單價恐面臨向下修正的壓力。
南帝認為，疫情帶動各國衛生防衛意識升溫，帶動醫療手套用量顯著增；更嚴謹的個人防護設備(PPE)安規需求，仍將持續帶領NBR工業手套需求的成長。
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