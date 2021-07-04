據世界貿易組織（WTO）數據指出，2020年大陸出口的新冠病毒的關鍵醫療產品數量居世界首位，出口價值約當1050億美元的設備例如口罩、呼吸機、消毒器和超聲波掃描器等，幾乎是一年前的3倍。其中美國仍是全球最大的新型冠狀病毒關鍵醫療用品進口國，德國和大陸緊隨其後。

根據金投網報導，2020年前5個月大陸新註冊7萬802家生產或貿易口罩公司，較上年同期增長126％。那些生產各種不相關產品的工廠，包括高爾夫球、電子煙筆和汽車零部件，都轉而生產口罩，因為需求不斷增長。

同時WTO報告補充指出，2020年上半年，全球三大經濟體之間的雙邊貿易格局持續整整1年。美國和德國是新冠肺炎關鍵產品的最大進口國，很大一部分進口來自大陸。而大陸是全球最大的供應國，在美國市場的市占率為40.2％，在德國市場的份額超過1／4。

根據WTO發佈的《應對新冠肺炎背景下醫療用品貿易：2020年發展態勢》報告顯示，醫療用品占世界貿易比重，從2019年5.3％提高到2020年的6.6％。2020年被認為對遏制新型冠狀病毒至關重要的全球貨物貿易增長31％，包括口罩、呼吸機、消毒器和超聲波掃描器。