「南寧文學家」透過線上直播，由作家帶民眾入住文學創作基地。(曹婷婷攝)

不受疫情搗亂，台南市「南寧文學家」邁入營運第6年，5年來已有澳洲、奧地利、捷克與日本等60餘位作家進駐創作，文化局今年原本計畫打開文學之門，邀請知名作家及開放民眾走進來，面對面進行創作分享，因應疫情轉型線上直播，讓作家在線上帶民眾入住這個隱於市的文學創作基地。

台南中西區「南寧文學家」前身原本圖書館宿舍，2015年文化局打造為「南寧文學家」，成為作家宿舍，是台南重要的文學創作基地。本周末，首度邀請黃崇凱、高翊峰與王聰威進駐，3名作家以「宅叔遊台南」為主題分享到台南的生活點滴與創作靈感來源。

高翊峰說，「南寧文學家」恰如其名是個寧靜適合創作的居所，他提到，台南美食是國際級饗宴，因疫情只能外帶，少了坐在老店裡才能享受的獨特風味。王聰威則認為，創作書寫與風土息息相關，而臺南有強烈的風土特徵，會深刻影響進駐作家筆下書寫出來的文字。

作家高翊峰與黃崇凱以「新寶島在哈瓦那」，探討台灣科幻小說多年來的轉變，討論彼此創作的《2069》與《新寶島》。高翊峰將「南寧文學家」改造成文青小酒吧，並搭配台南古蹟限定成功啤酒。直播過程觀眾留言提問對台灣文學想法，或有推薦的台南獨立書店並如何支持，2位作家也藉機鼓勵粉絲提筆寫出自己的故事。

作家王聰威則從自己參加柏林駐村的經驗，談到「南寧文學家」可規劃作家駐市，效法法國巴黎莎士比亞書店，邀請年輕創作者與資深作家互相交流學習。

文化局表示，後續將邀請知名作家敷米漿、陳雪、陳柏青、伊格言與金鐘獎影后王琄進駐南寧文學家，臉書直播期間至「南寧文學家」粉絲專頁，按讚留言並分享直播活動即可參加抽獎，獲得作家親筆簽名小說或2021臺南文學季「宅南好物套組」。