成語蕎（吳若語）有「小侯佩岑」的美稱，在《三隻小豬的逆襲》劇中飾演最強「小三」其精湛的演技，受到許多觀眾朋友的肯定。日前成語蕎在社群曬出一系列美照，穿著一身簡單與俐落的中性打扮，全新的穿搭風格，受到許多網友們關注與討論。

成語蕎昨（27 日）在Instagram分享心情語錄，照片裡只見她穿著一件黑色西裝外套，內搭配一件同色系的黑色上衣，大方露出豐勻的北半球，塗上鮮紅顏色的口紅，整個人氣場霸氣十足，並同時展現出俐落與性感的風格。她表示：「每個年齡層都有屬於自己的美，不用擔心沒人愛，只要妳夠優秀，是你選擇人，而不是被人選擇。」她的好友美女作家女王也留言：「沒錯！妳越來越美」。

成語蕎在社群分享，最近生活中的想法：「當一個有內涵有腦袋的女人，比當一個空有軀殼來得重要！時間過得好快，一眨眼今年已經過了一半的時間，也因為疫情改變了很多事情，如工作與生活方式，希望疫情能趕快控制下來，不要再有人傷亡，我們大家都要一起努力度過，希望早日回到原本的生活。」

成語蕎有養一隻貓咪，日前與媽媽一起慶生貓咪的生日，她難得感性地寫下：「我的小公主，1歲生日快樂喔！謝謝你總是像個貼心鬼一樣，當我難過的時候，你會來找我並跟我撒嬌，不論是看電視或是吃飯，你總是黏著我，陪伴我所有的一切，有你我很幸福！」

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