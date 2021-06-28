大陸人氣女神楊冪有「流量女王」之稱，一舉一動都能成為焦點，近日有網友挖出她一系列早期舊照，穿著貼身白T拍網球美少女的照片，讓好身材一覽無遺，不暴露依舊性感十足。
照片中，楊冪紮起高馬尾、化上煙熏妝，雖然有些突兀，但多了幾分高冷美，和平常甜美形象大不同，而她穿著貼身白T搭配白色短裙，拿著網球拍，除了一雙纖細筆直長腿吸睛，上衣的貼身剪裁，更凸顯出她苗條的S曲線，渾圓胸形也更加搶鏡，尤其她一個彎腰的動作，美胸呈現的W弧線，讓粉絲看了直接被電暈，笑稱先投降輸一半。
楊冪舊照被翻出後，不少網友讚嘆「身材一如既往的好阿」、「大冪冪的好身材真的是與生俱來」、「那時的妝真的一言難盡，但大冪冪的身材沒話說啊」、「這多少年前了，那時候剛拍完宮吧，但她還是一樣美」。
事實上，楊冪的好身材雖然已經不是秘密了，但每次看到她上圍豐滿的照片，仍會掀起網友熱議，日前她就被拍到下戲時的裝扮，僅簡單穿著白背心搭牛仔短裙，外罩藍色襯衫，看起來青春洋溢，有料上圍看起來就快撐爆背心，就算不露也性感。
#楊冪
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