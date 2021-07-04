2003年，學生洪偉倚在瑞士聖嘉倫國際技能競賽拿到金牌，是台灣40多年來在此競賽中拿到的第一面、也是至今唯一一面的模具類金牌獎。這項榮譽的背後推手，是一位來自南部偏鄉學校，旗山農工老師楊淋貴。

年輕時的楊淋貴也曾在國際技能競賽中獲得銅牌肯定，他因此保送師範大學，進入旗山農工，為國家培育更多技職人才努力。從師以來，楊淋貴始終懷抱著「於國際技能競賽中為國人奪下金牌，讓中華民國國旗為世人所見」的夢想，而這份夢想，他的學生做到了。

不只如此，楊淋貴更為國家培育出多達7屆的模具職類國手，在國際技能競賽中大放異彩；並透過各種競賽，成功幫助17位同學獲得國立大學保送。他說：「偏鄉學校的孩子，大多來自單親或弱勢家庭，升學意願不高，需要為他們培養一項專業技能，讓他們未來能夠憑藉著這份技能，順利就業或就學，改善家庭經濟，改變自我命運。」

楊淋貴從技能著手幫助孩子，輔導參加技能檢定；而技術表現突出的學生，若有意願，就鼓勵他們參加選手培訓。參加選手培訓，代表得付出時間接受艱苦的訓練，無分假日或夜晚；楊淋貴為了訓練選手，每天10點後才回家，假日放著自己的孩子不陪，都在陪別人孩子，而這樣的生活，他已經過了至少22年。

不過，高中階段的孩子，並不容易接受管教，「有的孩子，會磨你的心」。他感嘆，特別是機械專科要求精密度，有的學生無法接受高標準的要求，容易反彈或唱反調。「老師需要調整自己！」楊淋貴不求學生馬上改變，反讓自己變更策略以適應學生。

他也舉「一萬小時定律」說，要達到專業頂尖人才的門檻，需要一萬小時的辛勤練習，成功之神才會來敲門；但是敲了門，也不代表人生從此一帆風順，「比賽贏了，人生就贏了嗎？」身經百戰的楊淋貴，從競賽中獲得的人生智慧，幫助年輕孩子們勇敢面對挑戰，以及迎面而來的成功，或者失敗。他最近被教育部選為教育家人物典範。