中共中央外事辦主任楊潔篪於今（3）日在中共中央機關報人民日報撰文細數中共總書記習近平自十八大以來的外交成就，並不點名針對美國，再度強調習近平外交思想堅決反對個別國家任何形式的「新冷戰」和「小圈子」，堅決反對任何外部勢力在台灣、香港、新疆等問題上干涉中國內政。

楊潔篪表示，自十八大以來，習近平共出訪41次，覆蓋五大洲，實現了對重要地區、國家和國際組織的全覆蓋。著力運籌同主要大國關係，深入發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，保持中俄戰略協作高水平。推動美方與中方相向而行，共同致力於構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，對美方損害我國利益言行堅決鬥爭反制。加強同歐洲國家和歐盟溝通合作，積極打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，深化氣候變化、環境保護和數字經濟等領域合作。按照親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，加強同周邊國家睦鄰友好關係，深化同東協等地區組織的合作。秉持真實親誠理念和正確義利觀，推動與非洲、阿拉伯、拉美等發展中國家友好合作關係邁上新台階，同非盟、阿盟、拉共體等地區組織聯繫更加緊密，合作成果更加豐碩。

楊潔篪指出，針對個別國家鼓吹「以規則為基礎的國際秩序」，習近平總書記在多個國際場合莊重宣示中方的國際秩序觀，強調中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則，堅決反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗，堅決反對搞「小圈子」。我們堅定維護基於聯合國憲章宗旨和原則、平等相待、合作共贏的真正的多邊主義，堅決反對以多邊之名行單邊之實的「偽多邊主義」。

楊潔篪表示，習近平總提出總體國家安全觀，要求統籌發展和安全兩件大事，堅持底線思維、增強憂患意識、發揚鬥爭精神，堅決維護國家核心和重大利益。我們堅決維護國家政治安全，同個別國家攻擊抹黑中國政治制度開展針鋒相對鬥爭，徹底挫敗其挑撥離間中國共產黨與中國人民血肉聯繫的圖謀。

楊潔篪強調，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、涉疫、人權等重大問題上，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政、損害中國合法權益，堅定捍衛國家利益和民族尊嚴。有力應對海上侵權挑釁，維護南海大局穩定。堅決反對單邊制裁和「長臂管轄」。