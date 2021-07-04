南韓女星表藝珍外表清新甜美，進入演藝圈前曾是大韓航空空姐，還曾在經紀公司JYP當過演員練習生，表藝珍出演過許多經典韓劇，包括《Doctors醫生們》、《金秘書為何那樣》、《德魯納酒店》，儘管戲份都不重，卻令人印象深刻，日前她曬出自己的日常穿搭照，竟意外掀起熱議。

表藝珍的人氣逐漸高漲，還接演了19禁韓劇《模範計程車》，IG擁有大批死忠粉絲追隨，她也時常會分享美照和粉絲互動，日前她上傳一系列日常照，只見她穿著紫色一字領上衣，搭配黑色高腰短褲，露出一雙白皙大長腿，激短的短褲長度更是讓她的腿跟若隱若現。

表藝珍對著鏡頭自信微笑，不時俏皮眨眼，立刻電翻一票網友，瞬間獲得4萬多人按讚，她也在文中吐槽自己是很難眨眼的人，然而網友全將焦點放在她的身材上，「藝珍的腿很漂亮」、「上衣超性感」、「性感又可愛」、「漂亮女孩」、「這雙腿太神了」、「藝珍最美」。

事實上，表藝珍的外表清純，許多人都認為她的某些角度撞臉「國民初戀」秀智，然而她真正爆紅是在《VIP》中無辜小三，私底下的她熱愛吃美食，不僅會出門吃餐廳，更會自己下廚，從IG也能看出她是個喜歡大自然的率性女孩，甚至還會駕駛小飛機，女神的多種面貌都讓粉絲愛不釋手。