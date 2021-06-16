演員王燦擁有許多戲劇作品，曾參與過《風水世家》、《父與子》、《龍飛鳳舞》、《意難忘》等多部本土劇演出。王燦日期在個人臉書分享年輕時候照片，照片曝光過後，引起許多網友的討論。

演員王燦日前在臉書與粉絲朋友分享2張照片，他表示：「這是我就讀高中時期，寒暑假日打工的黃金歲月！」照片當中可以看到王燦穿著一件白色的休閒短袖上衣，搭配一件藍色牛仔褲，外加中分頭飄逸髮型，坐在腳踏車帥氣的模樣，相當引人注目。

王燦另一張照片則是在雜貨店裡所拍攝，穿著一件黑色長袖毛衣，自信的笑容、文質彬彬的氣質，相信曾融化過許多不少年輕女孩。王燦照片引起許多藝人朋友討論，王彩樺表示：「帥！」還有人驚呼：「看起好像林志穎！」本尊王燦也有點害羞又驕傲地認證說：「是啊！距離50公尺是有點像啦。」

許多網友亦在底下留言回應「燦哥超帥的！」、「清秀帥氣可愛都有沾到邊喔，以前一定是班上風雲人物！」、「好青春！好陽光！燦哥，一直都這麽好看，你的每時每刻都是黃金歲月！」、「以前都很流行這種髮型！」、「那個时候的燦哥還不是圓臉呢！都好看！真得挺像林志穎！」