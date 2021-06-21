從5月中起一個多月以來，台灣因為新冠肺炎疫情進入三級警戒，學校停課，各行各業也受到影響，體育運動發展促進基金會（運促會）董事長林鴻道號召，請獲得民國109年體育運動菁英獎最佳運動精神傑出獎的聽障田徑選手許樂、射擊史上最年輕金牌得主紀錄的金利偉華、奪下4面全中運羽球金牌的黃瀞平等65位去年度運動菁英育才計畫的選手們，拍攝短影片感謝第一線的防疫人員。

拍攝影片的選手分別來自田徑、羽球、射擊、射箭、桌球、游泳、跆拳道、舉重、體操、女子拳擊10個運動項目，以及花蓮縣自強國中射箭隊與台中市新光國中舉重隊，疫情升級期間選手們也無法正常訓練，例如桌球練習時不能超過四人，射擊的部分則是暫時以學業為重，定期參加高中端校隊射擊課程，並以線上教學的方式提升心靈素質，建立居家自主訓練的觀念，另外教練也會要求選手們研讀其他優秀選手資料做心得報告，同時每日居家做核心體能、肺活量訓練、專項基本體能並上傳作業檢討，日程也是相當忙碌。

運促會將這65隻影片剪輯後於臉書粉絲頁曝光，也獲得東森電視及八大電視支持，主動表示要將如此有意義的短片，於電視以公益廣告形式播出，兩家電視台也都希望藉此短片，向一線防疫人員致謝且共同為台灣加油。