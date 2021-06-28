女星郭雪芙擁有亮眼外型、火辣身材，近年把重心放在演戲，累積不少作品，最近待在家落實防疫的她，在網上曬出居家生活，在家隨意穿搭秀出姣好身材，意外令不少留言歪樓，直誇女神太正了。

郭雪芙在IG透露近日看了2部有關「整理」的紀錄片〈極簡主義〉和書籍〈怦然心動的人生整理魔法〉，並擷取部份內容和粉絲分享，有感而發寫下：「感覺要再一次的斷捨離」，似乎有不少感觸。同時，她也曬出一系列居家辣照，只見她坐在化妝台上，穿著灰色細肩帶背心，胸前開V炸出深邃事業線，加上微微前傾的姿勢和迷濛眼神，更是流露不經意的性感。

郭雪芙在家穿細肩帶背心小秀性感。（圖／翻攝自IG）

郭雪芙Po出斷捨離的貼文後，好友袁艾菲就留言驚呼「天啊！你要斷捨離！超棒的。」，連型男奶爸修杰楷也豪爽留1字「斷」，似乎要她斷得乾脆點，而網友看到這系列辣照，則激動大讚「我只知道我看到妳 心臟真的怦然心動」、「被雪芙電到」、「妳也是再次讓人心動」、「好正好美」。

郭雪芙今年3月被爆「好朋友」孫其君已向她求婚，她也受到感動而點頭答應，不過後來女方經紀人跳出回應：「完全沒有的事」，並強調兩人只是好朋友，經紀公司也發聲明「郭雪芙目前單身，並無結婚計畫，只想專心工作」，希望外界多專注她的工作表現。