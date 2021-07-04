中天《正常發揮》

台北市環南市場爆發群聚感染事件，中央疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲等人，與台北市長柯文哲聯手視察，到場的立委林昶佐卻指責柯文哲「說廢話」，反被環南市場自治會長林勝東反嗆「騙肖仔」。前民進黨立委郭正亮表示，林昶佐2日不該去環南市場，因為環南市場那一方也會聚焦在3+11究責時，林昶佐有沒有幫萬華講話？主持人王又正馬上跳出來說「巷仔內」。

郭正亮3日在中天政論節目《正常發揮》中表示，如果林昶佐真的很少去環南市場關心，2日他根本就不該去；他應該會預期，若去，一定會看到柯P跟陳時中會發生隱隱約約的衝突，到時他要站在哪一邊？所以去並不聰明，因為他很容易受傷。

郭正亮表示，環南市場那一方也累積兩個議題，就是3+11的究責，林昶佐有沒有幫萬華講話？主持人王又正對此表示「巷仔內」。林昶佐2日為何不該去？郭正亮指出，第一點，環南市場他們會想說，萬華為什麼會被汙名化、為什麼叫「萬華病毒」，林昶佐有出來講話嗎？第二點，林昶佐比較少去環南市場，然後萬華被汙名化的過程中，他有沒有站出來？另外，對防疫飯店諾富特的究責，林昶佐也投反對票，這可以幫萬華洗白，但他也不投票。

郭正亮還舉他在萬華選過的經驗表示，林昶佐跟環南市場自治會長林勝東還是很熟的，不太可能不認識，因為要進萬華選舉，怎麼可能不認識環南市場的會長，這是多重要的人。