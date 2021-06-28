「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭露未來10天降雨分佈，西南風將於週三（30日）後開始減弱，隨後全台各地轉晴，準備迎來颱風季。(翻攝臉書)

中央氣象局表示，明（29日）台灣仍受到西南風影響，南台灣易有間歇性降雨及雷雨，中南部地區出現局部大雨機率高，午後各地嚴防雷陣雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭露未來10天雨區，西南風將於週三（30日）後開始減弱，隨後全台各地轉晴，準備迎來颱風季。

氣象局指出，明天受西南風影響，苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部需留意有短延時強降雨及局部大雨發生機率，其他地區大多為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨並山區需嚴防較大雨勢。氣象局晚間10時發布大雨特報，今晚至明日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

明中南部高溫約31度，北部及東半部約32-34度，背風處花東縱谷一帶受到西南風沉降作用影響，有機會出現焚風，氣象局針對蓮縣縱谷、台東縣發布高溫警訊，有36度左右高溫出現的可能。

臉書粉專「台灣颱風論壇」曝光未來10天降雨分佈，並表示，「水庫喝飽了，潮濕多雨的日子，即將結束！」週三前西南風將持續帶來潮濕水氣，隨後西南風勢力將逐漸減弱，換太平洋高壓接管，全台轉趨晴朗穩定，迎來夏季，並等待颱風季到來。

氣象局預報指出，週三（30日）西南風增強，苗栗以南地區有局部陣雨及雷雨，中南部地區易有短延時強降雨。邁入7月以後，週四、週五（1日、2日）西南風稍減弱，水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，週六開始至下週一（3日至5日）高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地多雲到晴，降雨轉為午後有短暫雷陣雨形式。