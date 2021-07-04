位於鵝鑾鼻東南方1540公里的熱帶擾動，氣象局今早宣布增強為熱帶性低氣壓，最快明天升級為第6號颱風「烟花」，以目前預測路徑來看，明晚暴風圈有機會進入海警範圍，最快明晚發海警；若路徑再偏北，不排除發布陸上颱風警報，警戒範圍包含東南部、屏東及恆春半島一帶。

氣象局表示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓TD07，今日8時的中心位置在北緯13.2度，東經132.0度，以每小時36公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局今早宣布熱帶性低氣壓生成，最快明天增強為第6號颱風「烟花」，明晚暴風圈有機會進入海警範圍，最快明晚發東南部、恆春半島一帶海警，且不排除發陸警。（翻攝自 氣象局）

氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，由於太平洋高壓移到台灣北方，大氣環境較為不穩定，午後雷陣雨範圍將會擴大，除各地山區外，西半部平地午後也有局部短暫雷陣雨，隨著熱低壓逐漸接近，晚上開始東部及東南部地區也有零星短暫陣雨。

氣象局表示，周一、周二（5日、6日）熱低壓或颱風接近，東部、東南部及恆春半島容易出現間歇的陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，東北部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全；這兩天的天氣變數較大，請留意最新的氣象預報。周三至周六（7日至10日）太平洋高壓再度伸展到台灣上空。