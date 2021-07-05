熱帶性低氣壓逐漸接近台灣，不排除形成颱風「烟花」，考量恐會為東南部和恆春半島帶來局部大雨，水利署宣布，5日下午6時起調節性放水，請民眾注意安全、遠離河床。

牡丹水庫下午3時，水庫水位已達標高137.54公尺，有效蓄水量2060萬立方公尺，為因應熱帶性低氣壓影響，顧及水庫運轉安全，牡丹水庫將調節性放水每秒10立方公尺洩放至四重溪，若上游持續降雨進水量增加，會視進水量情況調整放水量，請下游民眾注意安全並遠離河床。

另外台電屏東區營業處則提醒民眾嚴防豪大雨，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電屏東區營業處提醒，豪雨易使路段邊坡鬆動、路樹傾倒，導致線路或電桿斷落，樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。

如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。另外提醒戶外廣告招牌請加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。