中央氣象局6日上午發布陸上強風特報，新北市汐止區康寧街靠近內湖一處路燈疑似因強風而倒塌，長型的路燈當場佔據2個車道，恰逢上班時間，一度導致車流堵塞，精方獲報之後馬上到現場處理並疏導交通，目前施工單位有已到現場處理搶修，所幸路燈倒下當時沒人受傷。

中央氣象局6日上午發布陸上強風特報，新北市汐止區康寧街靠近內湖一處路燈疑似因強風而倒塌，長型的路燈當場佔據2個車道。(翻攝自臉書「汐止集團」)

中央氣象局上午發布陸上強風特報指出，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，今（6日）清晨至上午，恆春半島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、南部沿海空曠地區、大臺北地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。