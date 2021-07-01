為疏解南科車流，配合北外環道路（第一期工程）完工後，市府爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，補助新設立體高架道路直接通往新港社大道及國8南科聯絡道，總經費約3.3億元，預計8月開工，2023年底完工。

國8南科聯絡道與新港社大道路口轉向改善工程已完成發包，道路採立體化車道設計，長約500公尺，未來由國道8號交流道可藉此高架直接進入新港社大道進入南科，不必下平面等紅綠燈再上新港社大道，改善南科園區周邊上下班交通壅塞情況。

台南市工務局表示，為解決南科上下班交通打結問題，之前完成國道8號南科聯絡道延伸至省道台1線工程，已初步解決台1線交通壅塞問題。

另為因應南科就業人口成長的交通需求，建構更完整的交通路網，市府與內政部營建署在台南都會區北外環道路建設期程中，再增辦理國8南科聯絡道與新港社大道路口轉向改善工程，完工後可提供串聯南科園區便捷及南科東側直通道路，減輕路口轉向車流壓力，可望大幅改善南科車輛交通壅塞問題。

國8南科聯絡道與新港社大道路口轉向改善工程完成後，同時配合周邊道路系統建設、國1、國8及台1線，聯結南科、台南科工區、永康工業區以及永康科工等4產業園區，完整架構台南、永康及仁德地區環狀路網，可望大幅改善交通更為便捷，路網更趨完整，亦可帶動地區整體經濟及觀光發展。