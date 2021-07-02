國道3號北上183.9公里龍井路段，今天凌晨0時許發生一起驚悚的大貨車連環追撞事故。發生連環車禍事故。一輛載滿46噸大型鋼樑的拖板車，疑似遭到後方兩輛發生撞的貨車追撞，前方拖板車的鋼樑遭受衝擊往前插進駕駛座，幸好駕駛驚險躲過一劫，但後方兩輛貨櫃車駕駛則受困在撞毀的車頭內，經警消搶救後送醫無大礙，但國道3龍井段因此封閉近6小時，直到清晨6點多才恢復通車。

國道3龍井段大貨車連環撞，鋼樑插進車頭駕駛幸運躲過，另2車駕駛受困導致該路段封閉6小時。(台中市消防提供/陳淑娥台中傳真)

國道3龍井段大貨車連環撞，鋼樑插進車頭駕駛幸運躲過，另2車駕駛受困導致該路段封閉6小時。(台中市消防提供/陳淑娥台中傳真)

根據警方調查，這起事故發生原因，為兩輛貨櫃車疑似未保持安全距離，先在龍井段外線車道先追撞，貨櫃車接著又撞上前方在滿鋼樑的拖板車，2貨櫃車駕駛依車頭受損嚴重而雙雙受困。

但最前方板車的鋼樑，則是遭受撞擊後，往前直接插進駕駛座，幸好駕駛機警閃過一劫，警消到場後，將2位受困駕駛救出送醫，2人僅受輕傷均無大礙。

台中市消防局與彰化消防局紛紛出動人車進行救援，但因貨櫃車過重，清理現場困難，該路段因此整個封閉受阻，直到清晨6點多才恢復通車，目前國道警方正釐清車禍發生原因。