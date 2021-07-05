中央氣象局表示，熱帶性低氣壓(TD07)目前位於鵝鑾鼻東南方680公里的海面上，以西北轉西北西方向快速朝巴士海峽前進，在接近巴士海峽的過程中有機會發展為今年第6號輕度颱風「烟花」，目前氣象局已發布熱帶性低氣壓特報，不過即使升格颱風後強度差異並不大，主要東南部與恆春半島地區要慎防短延時強降雨，並有局部性大雨機率。

根據氣象局資料顯示，目前該熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻東南方680公里的海面上，今(5)晚起東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、臺南、高雄沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，晚間開始東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請民眾特別注意。

氣象局簡任技正伍婉華表示，該熱帶性低氣壓以西北轉西北西方向快速朝巴士海峽前進，今晚到明天上午間通過台灣南端近海來到台灣西南方海面，也是距離台灣最近的時候，這個熱帶性低氣壓在接近巴士海峽的過程中，強度會再增強，有機會發展為輕度颱風，但無論是強度持平或升格成颱風，強度差異並不大。

伍婉華指出，該熱帶性低氣壓有雲系逐漸靠近東南部陸地，目前針對南部地區發布大雨特報，台南、高屏地區慎防短延時強降雨，不排除有局部性大雨機率，今晚降雨明顯變多，台東與恆春半島降雨時間也會變長。

至於發布颱風警報的時間點，雖然目前環境有利其發展，但因為位於太平洋高壓南緣，高壓勢力強弱會影響熱帶性低氣壓或颱風的路徑，假設高壓偏弱導致接近並影響台灣陸地才會發布陸上警報，否則成颱後以發布海警機率較高。