熱低壓最快今天成颱，路徑將經過台灣海峽，受外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，中午過後會越晚越密集。（翻攝自氣象局）

烟花颱風可能在台灣腳邊生成！氣象局表示，位於鵝鑾鼻東南方940公里的熱帶性低氣壓，最快今天下半天到周二清晨增強成今年第6號颱風「烟花」，一旦成颱可能馬上發布颱風警報，今晚到周二上半天影響最大，東南部及恆春半島將有連續雨勢及局部大雨發生機率。

氣象局今晨發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1002百帕，今日2時在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上，向西北轉西北西移動，時速38公里，提醒在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意，一旦發展為輕度颱風，有發布颱風警報的可能。

氣象局表示，預估熱帶性低氣壓或颱風會經過台灣海峽，從台灣南部海域過去，不會直接登陸台灣，受外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，雨勢在中午過後會隨著時間越晚越明顯且密集，有局部大雨發生機率。

氣象局表示，東北部、東部及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨，其中以南部降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，而中部以北則偏向於山區。

氣象局表示，熱低壓今天就會進入巴士海峽，今晚到明天上午間通過台灣南端近海來到台灣西南方海面，是影響最劇烈的時候，隨後再進入大陸，這個熱帶性低氣壓在接近巴士海峽的過程中，強度會再增強，有機會發展為輕度颱風，一旦成颱很高的機率將馬上發布海警，至於陸警目前沒討論到。

氣象局表示，今明兩天基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率並有較強陣風。東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，周二（6日）熱低壓距離台灣仍近，東南部及恆春半島雨勢連續，有局部大雨，東北部、東部及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨明顯，容易出現局部較大雨勢，周二午夜熱低壓最接近台灣，周二下半天慢慢遠離，周三至周日太平洋高壓增強，各地多雲到晴，東南部有降雨機率。