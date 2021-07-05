日本靜岡縣熱海市3日發生的土石流災情已經造成3人死亡、113人失蹤。

日本官方今（5）日證實，靜岡縣熱海市3日發生的土石流災情已經造成3人死亡、113人失蹤。

位在東京西南方90公里處的靜岡縣濱海城市熱海市，當地時間3日上午10時30分發生土石流，當地政府一直到昨（4）日都指出土石流造成2人死亡，推測20人失蹤，不過路透社今日引述發言人大沼博樹說法，證實失蹤人數攀升至113人。

大沼博樹指出，失蹤人數暴增是因為官方從今日開始從登記居民著手調查失蹤者，先前失蹤人數是從無法透過電話聯繫上家人的家屬得來。

日本放送協會（NHK）引述官員指出，當地共有215名住戶，官方已經確認102人下落，正在努力搜尋其餘失蹤者。目前已知約20人獲救。

共同社也報導，今日再新增一名女性死者，總死亡人數上升至3人，前2名死者也是女性。

土石流沖走日本靜岡縣熱海市超過130棟房舍。

暴雨引發周六熱海市大規模土石流災害，至少130棟房屋被沖走，泥漿水沿著2公里長的河流流入大海。從3日上午至今，日本官方一共出動約1100名警消及自衛隊進行搜救工作。

靜岡縣政府認為，土石流發生是因為整修地堆積了大量土方，土方坍塌造成土石流，總沙土流失面積約達12萬平方公尺。

靜岡縣知事川勝平太指出，有人認為是在源頭地方進行的住宅用地修整等開發工程導致水土保持能力減弱，引發土石流，他表示政府將會驗證因果關係。

熱海市市長齊藤榮表示，災害發生後的72小時是最重要時間，但是因為當地持續下雨，導致搜救過程偶爾中斷。

大沼博樹表示，目前雨勢已停歇，但是預計還會有更多降雨，當地恐再釀土石流災情，「情況無法預測」，他說。

一名男子接受NHK訪問時表示，「我母親仍失蹤，我從沒想過會發生這種事。」