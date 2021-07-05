今(5)日下午14時高雄市受午後熱對流影響，有短延時強降雨發生，中央氣象局於15時45分發佈本市豪雨特報，並於15時54分透過「災防告警系統」發布告警訊息，提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣，主要在永安區、路竹區、岡山區、湖內區及茄萣區一帶於15時至16時30分有明顯雨勢發生，統計至今日16時40分，最大3小時累積雨量為路竹區125.5毫米，其次為永安區95毫米，最大1小時累積雨量為路竹區104毫米，其次為永安區85毫米，水利局永達抽水站也立即啟動抽水機組，適時降低積淹水風險。

經統計積淹水災情通報6件，於下午4時58分已全部退水，集中岡山區及永安區，均為道路積水事件，發生時間約下午3時50分至下午4時55分，平均退水速度約1小時，主要因為短時強降雨宣洩不及，局部地漥地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。