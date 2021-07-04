中央氣象局表示，今(4)日各地大多仍為多雲到晴，各縣市山區要留意午後雷雨，西半部平地也有局部的短暫雷陣雨；此外，今天上午8時在菲律賓東方海面新形成一個熱帶性低氣壓(TD07)，正以西北方向快速朝巴士海峽、台灣海峽南部前進，周一(5)、周二(6)最接近台灣，最快可能明天發展為今年第6號輕度颱風「烟花」，隨著明天的接近，不排除明晚發布海警與陸警。

氣象局預報員劉宇其表示，今天仍受太平洋高壓影響，天氣上穩定炎熱，午後近山區有午後雷陣雨機率，民眾要多加留意；今早台灣東南方，也就是菲律賓東方今天上午有熱帶性低氣壓形成，未來有增強趨勢，不排除會增強為輕度颱風「烟花」，不過強度預報上仍有變數。

劉宇其指出，明天起該熱帶性低氣壓會逐漸來到台灣南方海域，明晚至後天清晨會通過巴士海峽，因此明天起該熱帶性低氣壓的外圍環流就會影響台灣，花東、恆春半島明天將有短暫陣雨出現，最靠近台灣的時候雨勢會更加明顯，花東與恆春半島甚至有局部大雨發生的機率，東北部、南部山區也有短暫陣雨出現，預計周三(7)遠離，隨後太平洋高壓增強，各地回復穩定晴朗炎熱的天氣型態。

劉宇其提醒，因為周一和周二最接近台灣，東半部沿海、基隆北海岸與南部沿海將有長浪以及強陣風，不過中部、北部受到該熱帶性低氣壓影響小，仍維持典型夏季天氣型態，不過周二水氣較多，西半部仍要留意有較大雨勢。

今天各地高溫約32到35度，東半部有局部36度以上高溫發生機率，各地紫外線指數容易達到過量級，外出活動請注意防曬，多補充水分以避免中暑。

氣象局說，除了TD07外，目前南海也有低壓可能慢慢發展，但等到發展為颱風時預計已往海南島方向前進，對台灣無影響。