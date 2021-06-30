全台三級警戒防疫自5月15日實施後，嘉義市文化路夜市、嘉樂福夜市與彌陀夜市等3大夜市也暫停營業至今，而三級警戒再延長至7月12日，台北市的夜市卻已微解，嘉義市政府建設處30日表示，目前不會解封夜市，請攤商再忍耐2周。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，中央宣布三級警戒延長至7月12日，且目前疫情起伏不定，加上疫苗施打的全國覆蓋率未達1成，社區防護力、人民集體免疫力都不夠，還有鄰近的嘉義縣、台南市夜市都未解封，若嘉義市的夜市微解封，將可能有人流聚集在嘉義市的群聚問題，對於防疫將有很大影響。

田長沛表示，考量整個嘉義市民的健康與防疫，目前不會放鬆夜市攤商暫停營業的規定，請市民朋友、攤商再忍耐兩周，共體時艱，做好防疫，市府將持續注意後續發展，滾動式調整。

而文化路目前正在施工中，市府與台電公司、自來水公司趁著文化路夜市休市防疫期間，聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空電纜下地計畫」工程，自來水公司已於本月25日完成管線汰換工程，台電跟著進場施作基礎台設施，將逐步完成文化路（中正路至民族路）的架空纜線下地及電桿拔除工程，完工後將重現天際線。