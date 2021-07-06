新南威爾斯省衛生局6日公布，迄5日晚上八點止的二十四個小時內，該省出現18件本地新增社區確診病例。由於該省首府雪梨為期兩周的封鎖措施將在9日結束，省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示會在7日宣布是否按原定計劃解封。
衛生局表示在新增病例裡，16件為群聚或跟確診者接觸後感染，2件目前還在調查其感染源頭。
由於雪梨解封在即，外界認為解封計劃是否有變，在解封前幾天的疫情變化將十分關鍵。
雖然貝雷吉克利安說，以封鎖來控制確診病例數已達「預期效果」，但對於仍出現社區感染病例的情況就令人關注。是否按計劃結束封鎖措施，抑或延長封鎖，她將會在7日對外宣布。
她說，在該省大部份市民接種新冠疫苗後，希望目前的封鎖是最後一次。雪梨在新一波疫情爆發裡，迄今累計確診330人，其中255人感染源頭在邦迪（Bondi）市郊社區。
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