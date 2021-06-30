美股消息面：

1.在美國公布上周原油庫存等主要產油國開會前，市場趨於觀望，周二紐約期油收漲0.09%，為每桶72.98美元，盤中一度跌1.29%。倫敦布蘭特期油收漲0.11%，為每桶74.76美元。

2.變種病毒可能使全球多個國家的疫情再度惡化，為經濟復甦前景添加變數，在避險需求帶動下，美元站上一周新高。周二尾盤ICE美元指數上揚0.2%，報92.077，創6月中旬來盤中最大升幅。

3.全球多個國家的疫情出現反彈跡象，避險需求升溫使美元和美債再度受到青睞，而大宗商品價格回落，周二紐約8月期金收跌1%，為每盎司1763.6美元，創下4月中旬以來的新低價，盤中一度下挫1.71%，跌至每盎司1750.1美元。

4.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國6月消費者信心指數為127.3，優於5月的120.2並超出市場預期的119，創下16個月新高。

5.標普/Case-Shiller美國4月20大城市房價指數年漲14.88%，創下2005年12月以來最大漲幅。經季節性因素調整後，20大城市房價指數月漲1.62%，低於市場預估的月漲1.8%。

6.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布4月房價指數月漲1.8%、年漲15.7%，為331.2，創下新高記錄。