《美股》獨立紀念日補假 美股周一休市 07:452021/07/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國7月5日周一為獨立紀念日（7月4日）補假，美股休市。 《商情》適逢美國獨立紀念日 紐約期金休市一日 《金融股》外資看金融股 玉山金勝雙王 #獨立紀念日 #補假 #美股 #美股周 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》柏文決派利約5.36元 今年展店計畫不變 08:022021/07/06 財經 《基金》美QE尾聲 美債反向ETF做空有賺頭 08:532021/07/06 財經 《國際產業》OPEC＋談判又卡關 白宮出手喬「折衷方案」 09:102021/07/06 財經 《晨間解盤》7月電子月 股價爆發力可期(倫元投顧提供) 07:452021/07/06 財經 陸祭網安審查 貨運版滴滴也中招 04:102021/07/06 產業財經 《國際油價》經濟數據支撐 倫敦油上漲1.3％ 09:272021/07/06 財經 歷年新高! 今年來成交值突破50兆 04:102021/07/06 財經要聞 《商情》市場樂觀 大馬棕櫚油連5漲 09:442021/07/06 財經 航運股震盪擴大... 缺船、缺櫃 航運基本面仍佳 04:102021/07/06 財經要聞 江啟臣：民進黨為何還騙台灣人 04:102021/07/06 政治要聞 元大金市值 躍金控前五 04:102021/07/06 金融．稅務 財經熱門新聞 美股崩盤就在夏末？專家洩科技股「審判日」將至 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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