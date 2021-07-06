港股昨日重量級科技股集體收黑；今日恆指科技指數再跌，收跌0.85%。而在內地主要指數收黑之下，港股基準指數續跌。

周二香港恆生指數午後收窄跌幅，收跌70.64點或0.25%，為28072.86點，出現罕見連六跌。國企股(H股)跌4.58點或0.04%，為10269.60點。

在ATM三大股早盤下挫後，午後收市回穩。騰訊反彈回漲0.9%；阿里巴巴漲1.7%；美團回升1.0%。

其他科技股則普遍下滑。阿里健康跌5%；舜宇光學跌4%；平安好醫生跌4.3%。

京東物流跌3.7%，報39.0港元，跌破發行價。盤中一度大跌9%。據了解，在內地不斷對科技巨擘進行反壟斷打擊下，京東物流亦受拖累。

比亞迪跌3.6%，收報223.8港元。該公司公布銷售業績，今年上半合計銷售量24.67萬輛，年增55.51%。六月新能源車銷量與市場一致，或小幅高於預期。