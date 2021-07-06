中國網約車服務巨頭滴滴出行在美股週二盤前急挫30%，後收窄至逾25%，股價已低於12美元。滴滴股價重挫來自於中國網路安全審查辦公室和國家網信辦宣佈對滴滴出行啟動網路安全審查，並要求應用商店下架滴滴出行APP，以及認真整改營運存在違法違規問題。

《路透》報導，中國國家互聯網資訊辦公室周日公告稱，滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，依據《中華人民共和國網路安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行App。

中國網路安全審查辦公室週五稱，對滴滴出行啟動網路安全審查，審查期間停止新用戶註冊。消息公佈後，滴滴出行週五盤初一度跌逾10%，當日最終收跌5.3%，報15.53美元；滴滴出行6月30日才剛剛登陸紐交所上市交易，發行價為14美元/ADS。

《華爾街日報》週一援引知情人士的話報導稱，早在首次公開發行(IPO)前幾周，中國網路安全監管機構就曾建議滴滴推遲其美國IPO，並敦促該公司對其網路安全進行評估。目前尚不清楚滴滴是否進行了內部評估。不過，一位接近該公司的人士告訴該報，滴滴最終決定推進IPO，因在投資者要求高額回報方面面臨著越來越大的壓力。

中國國家互聯網信息辦公室週五晚間要求暫停滴滴的新用戶註冊，該公司2天前才剛剛在紐交所上市交易。週日該辦公室升級行動，指「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App。

而滴滴週一在一則聲明中表示，在美國IPO之前，並不知悉中國監管部門對公司進行網絡安全審查，並於其後暫停新用戶註冊以及要求其從應用程序商店下架。滴滴的IPO籌資規模為44億美元。