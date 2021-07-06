滴滴出行美股今（6）日盤前跌幅一度擴大至30％。滿幫、BOSS直聘盤前同樣大跌，滿幫一度大跌近16％，BOSS直聘跌7％。

滴滴6月30日才剛剛在紐交所以每股14美元掛牌上市，上市首日股價開高27％，市值一度突破800億美元，但隨後股價回落，收盤漲幅收窄至1％。截至上個交易日收盤，滴滴每股報15.53美元，市值為749億美元。

滴滴才在美股上市，大陸網信辦7月2日就對「滴滴出行」實施網路安全審查。7月4日，網信辦再次發布消息稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，要求「滴滴出行」App並整改。

此外，7月5日，網路安全審查辦公室發文稱，按照《網路安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」實施網路安全審查。為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間停止新用戶註冊。