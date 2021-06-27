擔心愛情長跑多年就會淡掉？其實只要適時耍浪漫，就能讓感情不斷升溫！搜狐網命理專欄點名，雙魚座、射手座、摩羯座的人在愛情裡最有儀式感，為了不讓感情越相處越平淡，他們很懂得在生活中增添情趣，讓彼此越愛越濃烈。

▍1.雙魚座

雙魚座對感情很有憧憬，總是希望自己的愛情可以一直浪漫下去，他們認為，如果把愛情過得太平常，自然會懶得去經營，因此在日常生活中，為了促使愛情不斷升溫，他們會透過儀式感來加溫，同時傳達自己想要廝守到終生的決心，唯有好好珍惜關係，才不會越相處越平淡，所以他們最怕兩個人得過且過，或交往久了就變得不親密。

▍2.射手座

射手座的人無法忍受乏味的愛情，他們覺得與其單調交往還不如分開，不想在沒動力的愛情裡花時間。一旦有交往對象，他們會全力付出，盼望彼此能一起為感情付出努力，才不會讓愛越來越淡，雖然他們也喜歡細水長流的感覺，但這份感覺絕對不是隨意或漠不關心的狀態，否則他們就會徹底離開。

▍3.摩羯座

摩羯座的人喜愛穩定平淡的生活型態，但在愛情方面，他們卻希望能夠愛得濃烈！如果兩個人在一起久了就變得平淡，容易讓摩羯座更沒有動力，他們認為，愛必須用浪漫來灌溉，才能讓感情升溫，因此他們會積極在生活中營造儀式感，遇到紀念日絕對不會忘記慶祝，因此總能愛得歷久彌新。