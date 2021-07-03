新北1名男子3年前控訴遭主管小芳（化名）霸凌，某日在單獨的辦公室內輕生，男子姊姊事後拿遺書控告求償，不過小芳否認霸凌行為，還說她會出於同鄉感情給予鼓勵，且男子僅到職5天；男子的公司也認為沒有其他直接證據，並反控男子輕生行為造成公司須賠償房東，要求男子家人賠償，法院判男子家人敗訴，並須補償公司70萬。

判決書指出，男子的姊姊控訴，男子在2018年10月轉任新北分公司，遭到上司小芳的職場霸凌，不但被要求超時加班、不得報加班費、清晨4點起床出勤，還遭言語羞辱等，在報到5天後，男子在周六晚上因被要求隔天交出周報告，認為遭刻意刁難，沮喪之下在辦公室内輕生，並在遺書中表明遭小芳霸凌。

男子在遺書中提到，小芳曾對他說「當我下面的主管就是這樣，也不可報加班、不准休假」，男子的姐姐以此提告求償216萬餘元；不過小芳在法庭否認霸凌，她說男子僅上班5天，她的對待方式與他人並無不同，且還會出於同鄉情誼給予鼓勵。

男子的公司表示，男子死亡屬自身決定，並非職業災害，不能要求賠償，且男子在辦公室輕生造成承租的辦公室價值減損，公司須賠償房東70萬，因此要求男子家人需賠償公司70萬元損失；法院認為並無其他證據證明小芳霸凌行為，且周報告本就每周提交，認定小芳與公司均不需負賠償責任，而變成凶宅是確定事實，因此判准公司向索賠男子家人索討遺產範圍內70萬元，可上訴。

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