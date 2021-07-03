許多人會覺得真愛難尋，可能是他們對愛情充滿錯誤期待，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、獅子座、天秤座的人最常抱怨自己遇不到真愛，但其實有時候不是沒遇到，只是他們很愛胡思亂想，導致常常沒抓住桃花，與真愛失之交臂。

▍1.水瓶座

水瓶座向來喜歡口是心非，心裡想的明明是A，嘴巴上卻要說成B，讓人很難揣摩他們真正的心思。其實水瓶座的人是怕付出真心後會失去自我，因此面對心愛的人總是有所保留，但這恐怕會讓對方覺得他們不夠真誠，太過中庸和自保的心態會是他們錯過真愛的2大重要原因。

▍2.雙子座

雙子座就像個長不大的小孩一樣，永遠都不服輸，與人說話最愛爭輸贏。就連面對交往對象的時候，他們依舊不改自己輕狂的本性，常常為了賭氣裝作不在意，其實心裡比誰都在乎對方，因此很多時候，雙子座只能眼睜睜看著自己心愛的人跟別人遠走高飛，即使很心痛，嘴上也要逞強。

▍3.獅子座

獅子座太愛面子，而且很難投入一段感情，即使是面對喜歡的人，他們也放不下高傲的姿態，因為不想成為愛情的奉獻者。他們很愛胡思亂想，等他們想出萬全的追求策略時，對方恐怕已經改變主意，因此常常能看到獅子座一邊頑固地守著自己的底線，一邊後悔自己留下的遺憾。

▍4.天秤座

天秤座的想法總是千變萬化，通常都要經歷很多次戀愛才會學乖，因為他們很容易想太多，常常自尋煩惱，儘管每次他們都會積極投入其中，但是究竟哪一次是真愛，就連他們自己也搞不清楚，只能帶著疑問繼續談下一場戀愛。有時候甚至會瞬間想起某一任舊情人，認為那才是自己一生的真愛。