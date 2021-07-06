受到疫情影響，餐飲業收入不如以往，沒想到竟有客人惡意棄單。宜蘭一名經營麵店的老闆娘表示，日前一名客人打電話訂了20碗麵，卻遲遲等不到訂餐人取餐，打電話也無人接聽，令她氣得將其號碼公布，事件曝光後引發網友撻伐，也有人利用電話過濾軟體App將其號碼回報成黑名單，令人直呼大快人心。

該名老闆娘於宜蘭縣員山鄉做生意，以賣魚丸米粉維生，前（4日）天於臉書社團《爆料公社公開版》發文指出，當天早上8時接到一通電話，對方表示要10碗粄條、米粉5碗及麵5碗，沒想到餐點做好逾1個小時，卻遲遲等不到訂餐人前來取餐，打電話給對方都有接通，但是接通後就秒被掛掉，甚至直接拒接。

老闆娘氣得將對方電話截圖PO上網，「真的很生氣，現在疫情大家生意難做」，煮好的20碗麵也只能銷毀，無法再販售給他人，希望將其號碼公布後，可以讓同樣做生意的店家注意，不要像我們一樣受害了」。

網友將訂餐人電話回報至通話過濾軟體，讓號碼變成黑名單。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

貼文曝光後，引發不少網友譴責，並支持老闆娘報警處理，「先報警，再提告」、「這算詐欺了，直接告不要心軟」、「報案後警察請他出面處理」等。另外，也有人利用通話過濾軟體「WhoCall」App將訂餐人的號碼回報成黑名單，並標註「叫麵放鳥去鴻趕」，結局令許多網友直呼大快人心。