印度變種病毒株Delta來勢洶洶，傳播力更強，不少人呼籲升級四級警戒直接封城以達到全面圍堵和清零，但曾任SARS疫情期間後勤指揮官、前疾管局長張鴻仁直指，喊升級的人都生活無虞；圍堵代價太高，追求清零不切實際，必須改變策略，與病毒共存。

印度變種病毒株（DELTA）已入侵多國，由於傳播力比英國病毒株高出4～6成，且接種1劑疫苗的輕症保護力只有33％，因此快速成為許多國家的主流病毒株，不僅讓英國延長封城，就連全球疫苗覆蓋率最高、已解除室內口罩禁令的以色列，近日確診數又激增，全球想脫離新冠病毒的威脅，恐怕很難。

國內近來也出現9名DELTA株社區確診病例，舉國嚴陣以待，尤其全國已3度延長3級警戒至7月12日，雖然每日新增確診病例有下降趨勢，DELTA株進到社區，仍為疫情增添變數，能否順利7月中解除3級？還是又要持續延長，甚至升高至4級警戒？

●戒嚴式封城、全民普篩 恐付出高昂代價

「印度株傳染力比過去面對的都要強，這代表，如果要繼續用過去圍堵的方式，代價會非常高。」張鴻仁指出，最極端的圍堵策略是中國大陸式的封城及普篩，或許能達到清零，但「很多人只看到普篩正面的部分，卻沒看到負面的地方。」

「像台灣這樣的民主國家，不太可能犧牲經濟和民眾利益來執行封城、普篩。」他舉例，苗栗京元電子普篩是先管制員工，再一一進行篩檢，以防有人在未確認是否染疫情況下造成病毒傳播；放大到整個城市來看，必須限制民眾行動再篩檢，形同戒嚴、類軍事管理，「台灣人能接受嗎？」

專家認為，台灣很難做到封城、執行全民普篩，社區廣篩會是比較可行的方式。圖片來源 / 陳德信攝）

更何況，一次的檢測陰性不一定能完全放心，有時可能要執行2次、3次、甚至更多次的檢測。因此，他認為，面對傳染力極高的病毒，若作戰目標是圍堵病毒、清零，進而實施封城、4級警戒施行全民普篩，勢必付出高昂代價。

他也直言，很多人高喊管制愈嚴格愈好，「但這些人通常生活無虞，不需要出門擺攤、不需為生活外出打拚、不用每天上班就有收入進帳，」然而，全台有數百萬人、大約1/3人口沒有出門工作就沒飯吃，封城、加大管制力道恐帶來巨大衝擊，社區廣篩才是折衷且實際的方式。

●業界合作擴充量能 入境普篩寧多勿少

社區普篩有難度，但入境普篩是可行的方式，張鴻仁說。一來，入境者本來就在居家檢疫，行動受到管制，二來，面對有縣市首長提出不只檢疫期滿才檢測PCR，不論從哪個國家來台，一入境就該普篩，他也認為並無不妥，「寧多勿少」。

「機場要多篩，相信很多廠商願意提供這樣的服務。」他指出，產業界執行PCR檢測和快篩的量能是政府現在可用量能的10倍以上，但政府未善用緊急權力，尋求業界合作加入檢測行列，因此，在不涉及科學判斷的前提下，「如果是篩檢量能的問題，那絕對不是問題，」張鴻仁說道。

●對付DELTA變異株 高危險群盡快完整接種2劑疫苗

除了入境普篩、社區廣篩、加上企業及居家自主快篩之外，疫苗更是對付DELTA株的關鍵手段。指揮中心先前的策略是盡快讓愈多人打到疫苗愈好，盡量讓多一點人打到第1劑疫苗，延長第2劑施打的間隔時間。但現在國外研究發現，完整施打2劑疫苗才有更強的保護力對付DELTA株，尤其是對輕症的保護力。

「盡量讓多一點人打第1劑的政策仍是對的，但要看是什麼人，」張鴻仁表示，對於高風險族群，例如第一線醫療、防疫人員、長照機構照顧者及被告顧者等，應盡早接種第2劑疫苗，這些人不多，且最近陸續有疫苗到貨，還是可以讓更多人儘早施打第1劑疫苗。

面對印度變種病毒，專家建議高風險族群應盡快完整接種2劑疫苗。圖片來源 / 林口長庚醫院提供）

●警戒長期維持或升級 經濟都將面臨崩盤

可是，能篩就篩，想篩就篩，保有工作生活一定程度的正常性，加大篩檢人數，就能將個案數降到零嗎？答案恐怕沒那麼樂觀。原因出在DELTA株很難纏，只要防疫網有一點小缺口很可能就擴散出去，假如持續3級警戒，一旦確診病例降至個位數或1、20例，台灣將面臨抉擇：繼續維持3級，還是改變策略？

張鴻仁分析，假若持續3級警戒，即使管制程度不比封城、4級警戒，在經濟面或心理層面一定有許多人承受不了；但升級4級執行全民普篩，國內經濟將面臨崩盤，因此，全民要做好準備，面對新病毒，將其視為流感，與病毒共存。

雖然新冠病毒流感化早已不是新話題，但真要接受社區中就是有新冠病毒的存在，對多數人來說，還是無法全然接受，需要經歷心態的轉化，而且，這樣的抉擇不出1個月，台灣就會面臨。

張鴻仁斷言，隨著DELTA株入侵本島，期望清零的目標將愈來愈不切實際，現在或許聽來刺耳，但著實是不久後的台灣需要面對的課題。這也是為何疫苗顯得如此重要，當疫苗施打到一個程度，絕大部分高危險群已經獲得防護，無論是DELTA株或將來若有更強勢的變異株，都可能被看作流感病毒，不再以清零為目標。

每年都有人未施打流感疫苗而死亡的案例，每年也有成千上百人罹患肺炎，「如果再3級下去造成的經濟損失，遠比少數人染疫重症的損失來的大的時候，指揮中心就該做出決定，」張鴻仁說。