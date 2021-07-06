林心如2016年與小她3歲霍建華2016年5月20日公開交往，兩年前霍建華拍完《如懿傳》後，曾被媒體拍到機場照身材疑似發福走樣。昨(5日)陸媒突然瘋傳霍建華過去和林心如上健身房，夫婦倆同框親切和健身教練的合影，可見41歲的霍建華手臂都是肌肉，壯碩肌肉配上小臉蛋，被讚是最帥大叔。

2019年霍建華和楊冪出席新劇記者會，有媒體發問霍建華是否發福？楊冪打趣笑說：「他本人不就在這嗎？」霍建華則搶答說：「你應該問我吧？她哪在乎我發不發福，干她什麼事啊，她也不管我死活的。」並坦言最近確實沒控制身材，「戲殺青、沒拍戲的時候，就比較沒有特別去控制體重、節食，我覺得是很正常的事情。」

霍建華和林心如與健身教練等人合影曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，霍建華的拳擊健身教練分享跟霍建華的合影，其中一張照片也可見林心如身穿粉紅上衣燦笑站在中央，而另一張照片霍建華穿黑色背心，露出結實臂膀，握緊拳頭，鍛鍊有成，二頭肌相當明顯，但照片中眾人都沒戴口罩，推測應該是至少一年多前的舊照。

霍建華露出結實手臂肌肉。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

霍建華過去和林心如情牽10年，2016年才承認緋聞成真，後來霍建華上魯豫節目，透露因顧忌兩人名人身分，以前約會都偷偷摸摸，公開後第一晚，他做的第一件事就是帶著林心如手牽手去火鍋店吃飯，餐廳是客滿的，卻沒什麼人偷拍，讓魯豫感動落淚，直說這對兩人來說都很不容易，「對一個公眾人物來說，愛尤其需要勇氣」。