台北市萬華區立委林昶佐遭爆擔任二二八基金會董事期間，共有15次的董事會議，他只出席1次，翹班了14次。228國家紀念館首任館長、228受難家屬廖繼斌表示：「請你從今以後不要再提228三個字好嗎？你每提一次，我們遺族心中就多淌血一次！」

廖繼斌在臉書上發文指出，林昶佐靠著緊抱228神主牌，從一個歌手鯉躍龍門變成政壇新寵，「他在提供給立法院的個人經歷中，還把曾經擔任二二八基金會董事的豐功偉業放了進去，他還怕大家以為該會是人民團體，特別標註該會是屬於行政院系統的公家單位。」

廖繼斌表示，林昶佐自詡為228正義使者的歌手，「在第6屆2年任期、15次的董事會中，竟然只出席了第6次董事會，其他14次全部請假缺席。沒錯，就只出席了1次。」廖繼斌強調，「只出席了1次，翹班了14次！14次！14次！這樣的出席率，不要說公家機關，就是發生在民間團體，也一定遭到同儕的冷眼與排斥。」

廖繼斌希望林昶佐從今以後不要再提228，「你每提一次，我們遺族心中就多淌血一次，另外也提醒你，把你的立法院履歷中，行政院二二八基金會董事那11個字，趁你還沒被罷免的時候，趕快拿掉吧。」