世衛才警告Delta肆虐全球非常危險，台灣卻急著解封？指揮中心隨口拚解封，卻不是從解封的專業評判條件出發？

防疫指揮繼續用不當政治投機，「脫口秀」過頭恐讓全民惹禍上身！繼林昶佐環南市場政治作秀被民眾嗆爆，難道政客們看不見因防疫亂象全民不滿情緒沸騰？面對「微解封」假議題，陳時中卻不思考後果，大玩政治脫口秀僥倖帶頭跟風。

陳時中說，7月12日若要有作為的話，除了觀看疫情變化，還要看全民的警戒心和應變作為的速度，這兩天指揮中心朝這方向做相關指引，若民眾做得到的百分比越高，開放的可能性也越高。

開不開放標準怎會無腦到看民眾？政府老想看民意測風向討好取悅，防疫涉及專業，怎不看自我疫苗施打普及率有無達七成？目前連第一劑的普及率都低到不行，如何解封？不思考病毒正不斷加速變異，說穿了只會避重就輕，一旦出事又是全民事後補救共同扛責。

不普篩抓出黑數，又沒有七成普及施打率，可以預見病毒傳播鏈斷不了，繼續耍嘴皮子脫口作秀，再美的政策之名，也挽救不了政策失當折損的人命。

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