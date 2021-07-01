港姐吳綺莉21年前和武打巨星成龍爆出婚外情，生下女兒「小龍女」吳卓林，吳綺莉日前失控曬出大吳卓林12歲的「媳婦」Andi豔照，之後強調非因性向不喜歡對方，而是人品。吳綺莉最近又錄影片，說看到經紀人有戀情很忌妒，她不排斥交新男友，但要遇見對的人，因女兒不在身邊，吳綺莉也轉念不抗拒生第二胎。

吳綺莉近年跟吳卓林鬧翻，女兒曾一度帶另一半Andi回香港與她同住，但隨即因不合再度分居，昨(6/30)吳綺莉轉發經紀人阿文的文章，回應來龍去脈，強調不是因為性取向而討厭Andi，而是對Andi為人不滿，更透露近年只要吳綺莉想跟女兒聯繫，隨即就會被Andi痛罵。

吳綺莉透露經濟來源。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，吳綺莉近年來作品不算多，但卻看似經濟狀況不錯，「很多朋友問我，我的錢是從哪裡來？我說都是天掉下來的，只是開玩笑！」並表示每塊錢其實都是自己努力賺來的，先前她在上海投資房地產，買下沒有裝修的樓房，自己裝潢後再賣出去，靠這樣小賺一筆，她更分享秘招，不用一開始就投資貴的房子，先從便宜買起也可以。

吳綺莉不抗拒新戀情。（圖／取自《on.cc東網》）

47歲的吳綺莉自從當年與成龍的緋聞後，便未再公開承認有新戀情，近來見她經紀人有交往對象，吳綺莉也動心，強調從來沒有說不交，只是在等合得來的對象，她本來沒有考慮再當媽，但因為吳卓林近年離家出走，孤單的吳綺莉也改變心態，知道現在凍卵技術很先進，為此不排斥再懷孕，順其自然看緣分決定。