本土疫情嚴峻，全台進入三級警戒已經一個半月，許多店家礙於無法營業，導致沒有收入出現一波倒閉潮，如今疫情趨緩，部分縣市開始對夜市進行「微解封」，卻遭指根本是防疫破口，對此，女星辜莞允（Nono）表示有4種類型店家仍正常營業，不解為何只有夜市要被說是防疫破口。

辜莞允在Instagram限時動態寫道：「想問問覺得夜市是防疫破口的人，有沒有去過好市多。」接著解釋每家量販店人都很多，而且又在室內，此外，像是傳統市場和路邊攤，在疫情期間也是正常營業，為何要說夜市是防疫破口呢？如果差異僅在「夜市可以逛，餐廳外帶就走」，相對百貨公司也可以逛很久，如果這些店都沒有被封，這樣只罵夜市讓人有刻意針對的感覺，但強調還是以遵守防疫規定為前提。

辜莞允不解為何只有夜市被說是防疫破口？（圖／nolovehowll IG）

台北市長柯文哲日前宣布，除南萬華地區夜市採申請制，其他夜市可有條件復業，寧夏夜市於昨天率先進行「微解封」，夜市入口處設立公告防疫規範，民眾進入夜市得量體溫，酒精消毒，並採取實聯制等防疫措施，為了避免消費者群聚和停留時間過長，營業方式改為「單邊攤商營業、外帶型態」。

對於北市夜市陸續開放營業，衛福部長陳時中表示不反對「微解封」，強調地方政府可依據需要，視情況調整安排，只是僅能外帶，仍禁止民眾內用。

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