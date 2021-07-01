資深藝人陳美鳳擁有「全台灣最美麗的歐巴桑」美稱，身材保養相當良好，幾乎是逆齡的面容，因此讓她登上英國媒體《Dailymail》。今（1日）是她65歲的生日，在社群上分享三個生日願望，陳美鳳更是幽默的調侃：「許下這些願望，這樣會不會太貪心啦！」

陳美鳳今（1 日）在臉書發文和大家分享，今年的生日願望：「第一、希望疫情趕快過去，大家恢復正常生活，身體平安與健康，第二、黃金歲月收視長紅，第三、期待碰到一個跟我說:『我不能給你全世界，但是我的世界全給你！』」而演藝圈好友曾莞婷、梁佑南、德馨、李明川、謝金晶、岳虹、王晴、蔡允潔等都紛紛送上祝福。

陳美鳳在社群貼文中，感謝大家祝福：「今年因為工作再加上疫情的關係，沒和好友一起聚餐慶祝生日，但都收到大家的祝福了！還有粉絲們一路相挺，鳯鳯再次謝謝大家貼心的祝福，影片是有一年的生日，帥氣又可愛的南星哥給鳳鳳的驚喜，我有被嚇到!」

前天（29日）陳美鳳在臉書上曬出與林心如的一系列照片，陳美鳳在貼文中寫下：「這三張照分別在不同的地方，台灣、拉斯維加斯、紐約，感謝有妳！讓鳳鳳擁有美好的回憶，每一段路都是領悟！」照片中，看出兩人的交情相當良好。

許多欣賞她粉絲朋友們，開心地留言回應：「黃金歲月收視長紅！」、「祝最美麗的鳳姐，生日快樂！」、「希望美鳳姐姐的願望成真，能找到一個真心人」、「兩人都沒變！好強喔！」、「你們兩個合照好像是姐妹！」、「美鳳姐，任何階段都好美！」、「原來美鳳姊和心如姐認識那麼久了！」