大陸女星宮雪花外型美艷性感，曾在選美比賽中多次脫穎而出，不僅被譽為「大陸第一美婦」，還獲得美國前總統柯林頓（Bill Clinton）接見；多年過去了，她跟著年輕人玩IG，公開73歲的長相。

宮雪花一生充滿傳奇，20歲為了男友誤入歧途，走私黃金和販賣假首飾遭判入獄兩年，出獄後竟遭男友拋棄，雖然很難受，但她打起精神重新出發，打黑工存旅費遠赴法國參選華裔小姐，以36歲的年齡擊垮一票20初頭的嫩妹，順利奪下該屆冠軍，並嫁給任職法國駐滬領事館的翻譯老公，兩人育有一子，無奈敵不過聚少離多宣布離婚。

恢復單身後，宮雪花回到香港定居，為了迅速得到名氣，當年47歲的她報名無年齡上限的亞洲小姐選美比賽，即便成績在前五強止步，仍達到話題效益，除了拍攝電視劇《包青天》等，還大膽演出三級片《蛇蠍夜合花》，更在55歲遠征美國參加世界太太選美比賽，身穿貼身旗袍高舉紅旗，一舉拿下「最佳民族服裝獎」，被譽為「大陸第一美婦」、「亞洲十大新聞人物」，獲得美國前總統柯林頓接見。

IG帶動社群風潮，宮雪花被發現2018年辦了帳號，在自介上洋洋灑灑的寫下過往豐富的經歷：「第一美婦。大陸第一個送美佳人。法國華裔小姐。亞洲小姐。大陸第一個美國世界太太。得中國民族服裝奬，旗袍第一人！書法研究院碩士研究生。澳洲南澳大學工商管理碩士。何家英工筆畫研究院。中國美術學院花鳥畫高級研習班。香港中文大學書法班」她不忘上傳多張自己的美照，不改當年前衛華麗的作風，張張濃妝豔抹、盛裝打扮，但被部分網友評論看得出來年紀，厚粉難掩歲月留下的紋路。