藝人蕭亞軒跟小16歲的男友黃皓交往近4年，今（6日）深夜突然曬出一段影片，只見她除了對著鏡頭說出：「I am done」之外，更表示：「謝謝你的一切，再見」，疑似結束這段姐弟戀。

蕭亞軒深夜曬出一段影片，只見她似乎在未開燈的房間內，對著鏡頭緩緩說出：「I am done」，接著表示：「雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見」，最後還強忍悲傷，對著鏡頭露出一抹微笑，這篇疑似宣告與黃皓的分手文，立刻引起網友議論。

許多網友看到蕭亞軒的發文，第一時間聯想到就是與黃皓分手，紛紛留言安慰：「要好好的！希望以後還能看到妳像以前一樣在舞台上發光發熱」、「是不是又分了？ 希望你能找到更好的自己」、「相信你會堅强的走到最後，我們會一直愛著你」、「我們都愛你，愛你的作品，愛你的性格，一切慢慢會好的」、「我們會一直陪伴著你，等待你修養好回歸舞台」。

蕭亞軒在歌壇有四小天后的封號。（圖／中時資料照)

蕭亞軒認愛黃皓後，可說是愛的相當高調，除了在《當你和心跳一起出現》合體拍MV，還一起上大陸實境節目《女兒們的戀愛3》，暢談兩人生活點滴，但她不諱言交往第3年時，曾遇到多次瓶頸，但最後都沒有放棄彼此，當時黃皓也說：「就好好的過下去吧」，未料如今卻傳出分手，讓所有人都難以置信。