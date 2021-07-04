台灣陷入「疫苗困境」，造成民眾冒風險出國打疫苗，以及瘋狂的去搶疫苗殘劑。台灣大學國企系教授陳厚銘指出，台灣疫苗接種覆蓋率屬全球末段班。依BBC新聞統計，至7月2日止，全球每百人接種劑數為40.57劑，台灣為8.6劑，遠遠落後全球接種平均值。

值得欣慰的是，美、日援助的三百多萬劑疫苗已經開打，近日疫苗施打的覆蓋率直線上升。加上政府採購的疫苗7、8月陸續到貨，以及民間團體BNT疫苗採購案有突破性進展，假如一切順利，有望於10月底完成六成民眾施打第一劑疫苗的目標。陳厚銘表示，BNT是目前唯一經第三期臨床試驗，可以針對12歲到18歲青少年施打的疫苗，倘若BNT疫苗能在9月開學前完成採購，對學生與疫情控管會有很大的幫助。

陳厚銘提醒，BNT疫苗須在負70度的環境下運送，冷鏈運輸與倉儲是一大挑戰，政府務必對儲存以及施打地點的冷鏈配送與運輸作業，事先做好完善的規劃與準備。

近日印度Delta變種病毒肆虐全球，已侵入近100個國家，各國都做好「施打第三劑疫苗」準備，有些國家甚至規劃到2024年。台灣面對Delta病毒來勢洶洶，陳厚銘呼籲，政府亦應超前部署，做好「施打第三劑疫苗」準備。

陳厚銘指出，今年第三季上海復興將在中國代工生產BNT疫苗。陳厚銘判斷，今年九月以後，台灣再度向上海復興購買BNT疫苗的機會不大，除非政府放棄德國原廠直送台灣的要求。因此陳厚銘呼籲，政府的疫苗採購與布局應提前規劃。

誰能掌控疫苗產業價值鏈，誰就能掌握疫苗的支配權。如今疫苗核心技術掌握在歐美大藥廠手中，陳厚銘認為，台灣目前的最佳戰略就是，努力爭取全球疫苗產業價值鏈中的重要節點角色。透過共同技術研發、授權製造，以及合資等國際策略合作方式，儘速讓台灣打入國際疫苗供應鏈體系，是現階段台灣努力的目標。