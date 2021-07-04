全台COVID-19疫苗陸續開始施打，73歲資深藝人黃西田日前（2日）在臉書曬出接種疫苗照，黃西田施打疫苗後，只有施打的位置有漲痛的感覺，其他則沒有明顯的副作用，而黃西田也大方分享，他打完疫苗後，依照醫師指示多喝水、多休息。

73歲黃西田日前戴著口罩和護目鏡接種莫德納疫苗，他也在臉書發文：「打完疫苗還是要注意防疫喔！辛苦所有一線人員與醫護人員，大家辛苦了，我們一起加油、戰勝疫情」，根據《三立新聞網》報導，黃西田的太太陳靜子透露，黃西田打完疫苗後，身體狀況沒有明顯的副作用，精神、體力也很不錯。

73歲黃西田在前天接種疫苗。（圖／取材自永遠的小朋友 黃西田臉書）

黃西田太太透露，黃西田接種疫苗後，回家後就照醫師指示，多喝開水、多休息，黃西田目前只有施打的位置有漲痛的感覺，同時，黃西田還親自以台語錄音分享狀況，透露自己接種當天晚上手臂有點痛，隔天有紅腫，到今天就完全沒事了「反正打好疫苗不要去揉它，多喝水多休息，這樣就好了」。

黃西田和妻子目前住在高雄，兩人不太需要出門，夫妻倆的食材目前都靠黃西田主持的外景節目《草地狀元》認識的農友寄送，兩人遵守政府呼籲的避免跨縣市移動，夫妻倆已經2個多月沒和台北的子女見面，他們告訴子女好好待在北部，期待疫情趨緩、控制後，黃西田希望能和孩子們一起吃個飯。

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