台南市長黃偉哲昨嗆台北市長柯文哲「全國民眾都在忍，疫苗優先給雙北」、「如果這不叫特權，什麼叫特權？」。新北市議員葉元之今（6）日反批，民進黨就是矯情，嘴巴講「同島一命」，但卻永遠都在分南北。

葉元之表示，疫情爆發以來，新北確診數是台南的132倍，雙北也不想成為疫區，這種特權沒人想要。陳時中及鄭文燦造成諾富特飯店的破口，把病毒放進雙北，是雙北市民願意的嗎？

葉元之說，綠營的政治人物批評雙北疫情嚴重，罵全台陪雙北坐牢，還有南部綠營民代，請北漂青年不要回鄉過節，酸是「北毒南送」，現又有黃偉哲罵雙北分到較多疫苗是特權。大家都知道，疫情要控制住，疫苗很重要，如果不分給雙北多點疫苗，不就是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」？

葉元之指出，新北實際沒有分到較多的疫苗，新北市的人口是台南的2.15倍，以疫苗接種率來看，新北目前是6.9％，台南已有7.77％。

葉元之酸說，黃偉哲市長反應的或許是南部基層心聲，但根本原因是全國疫苗不夠。黃市長自己心裡可能也清楚，但不敢講「大白話」，否則就會罵到無能的蔡政府，只好找雙北當代罪羔羊。所以，黃偉哲要氣，請勇敢的罵蔡英文以及蘇貞昌，不要老是指桑罵槐，顯得沒有魄力。